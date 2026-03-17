В Україні стартовали продажі ігрової мишки Logitech G Pro X2 Superstrike

17 марта 2026, 11:15

Ігрова миша Logitech G Pro X2 Superstrike з'явилася у продажу в Україні.

Головна особливість моделі — наявність технології SUPERSTRIKE — інноваційне поєднання індуктивного аналогового сенсора та тактильного кліку в режимі реального часу.

Розроблена для професійних кіберспортсменів, миша забезпечує проривний рівень мінімальної затримки натискання, гнучкого налаштування та максимальної продуктивності, роблячи її ідеальним інструментом для геймерів, які змагаються на найвищому рівні кіберспорту.

Нова система зменшує затримку кліка до 30 мс. Миша важить 61 г, оснащена сенсором HERO 2 (44 000 DPI, швидкість відстеження 888 IPS) та підтримує частоту опитування 8000 Гц у бездротовому режимі завдяки технології LIGHTSPEED Wireless. Автономність — до 90 годин при постійному русі.

Миша має 5 програмованих кнопок, які можна налаштувати через програмне забезпечення G HUB. Налаштування зберігаються в пам'яті миші, що дозволяє використовувати їх на турнірних системах без потреби встановлювати додаткове ПЗ.

Силу спрацювання можна налаштувати — доступно 10 рівнів для кожної кнопки.

Вартість Logitech G Pro X2 Superstrike в Україні — 7999 грн.

Мишу, яку презентували на Logitech G Play 2025, розробляли у співпраці з професійними командами G2 Esports, NAVI та BLG. Вона вже використовується на турнірах з CS2, Valorant та League of Legends.

Logitech G Pro X2 Superstrike доступна в дизайні "Lunar Eclipse" з білим корпусом та чорними основними клавішами. Пристрій сумісний з системами бездротової зарядки POWERPLAY та POWERPLAY 2. Корпус виготовлений з використанням 49% вторинного переробленого пластику.