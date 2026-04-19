Кіберспортсмен встановив новий рекорд Гіннеса за кількістю кліків мишею

19 апреля 2026, 22:05

Професійний кіберспортсмен Yigit “Yigox” Arslan встановив новий світовий рекорд Гіннеса за кількістю кліків мишею. За 60 секунд він здійснив 760 натискань, використовуючи мишу PRO X2 SUPERSTRIKE від Logitech G.



Рекорд зафіксували під час офіційної спроби на тренувальній базі FUT Esports у Стамбулі. Процес відбувся під наглядом представника Guinness World Records із дотриманням усіх вимог організації, а результат був повністю верифікований.

Кіберспортсмен встановив рекорд завдяки миші, що оснащена Haptic Inductive Trigger System (HITS) — вона зменшує затримку кліку до 30 мілісекунд і забезпечує швидший та точніший відгук.«Побити рекорд Guinness World Records — це неймовірне досягнення. Зі звичайною офісною мишею я не міг перевищити приблизно 550 кліків за 60 секунд, тоді як із PRO X2 SUPERSTRIKE стабільно перевищував 750 під час тестів», — розповів кіберспортсмен.Згідно з міжнародним дослідженням, проведеним Logitech G спільно з дослідницькою компанією Censuswide, у якому взяли участь 18 000 респондентів із 12 країн (зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Китаю та Південної Кореї), ставлення до кіберспорту як професії суттєво змінюється.54% опитаних у світі вважають кіберспорт повноцінним професійним шляхом, а серед покоління Z цей показник сягає 67%.Крім того, 8% респондентів заявили, що обрали б кар’єру професійного геймера, якби могли почати спочатку. Серед Gen Z цей показник зростає до 15%, що свідчить про зміну кар’єрних орієнтирів молодшої аудиторії.На цьому тлі зростають і вимоги до ігрового обладнання: швидкість відгуку, точність і стабільність роботи стають ключовими факторами — особливо на професійному рівні.Опитування проводилося 20–29 січня 2026 року із вибіркою по 1500 респондентів у кожній країні відповідно до стандартів Market Research Society та принципів ESOMAR.