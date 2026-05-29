Україна отримає ракети Meteor для повітряного бою

29 мая 2026, 15:15

Meteor — це одна з найефективніших ракет для повітряного бою у світі, з дальністю понад 120 км і максимальною до 200 км.

Її головна перевага — прямоточний двигун, що дозволяє зберігати швидкість і енергію до кінця польоту.

Навіть при різкому маневруванні цілі, ймовірність ураження залишається високою.

Основні цілі — винищувачі, бомбардувальники, літаки-розвідники і великі дрони.

Особливо небезпечна для російських Су-35, Су-30 і літаків А-50, що координують атаки.



Російським літакам варто бути обережними навіть далеко від фронту — комбінація Gripen і Meteor може їх вразити до початку атаки.