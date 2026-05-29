IISS: Конфликт США и Китая из-за Тайваня может привести к ядерной эскалации

29 мая 2026, 11:45

Потенциальный конфликт между США и Китаем вокруг Тайваня может перерасти в ядерную эскалацию, при этом стороны, вероятно, будут вести масштабные операции против командных центров и систем связи противника.

Об этом говорится в стратегической оценке Международного института стратегических исследований (IISS). В докладе отмечается, что «мир приближается к новой гонке ядерных вооружений, в центре которой находится Азиатско-Тихоокеанский регион».«Региональные государства и государства, имеющие стратегические интересы, расширяют свои ядерные арсеналы, в то время как государства, не обладающие ядерным оружием, стремятся к созданию возможностей нанесения ударов на большие расстояния обычными боевыми средствами: и то, и другое бросает вызов стратегической стабильности», - говорится в оценке IISS.