Вашингтон готовится к падению правительства на Кубе в начале лета

29 мая 2026, 12:45

Администрация Трампа готовит планы реагирования на возможные сценарии нестабильности на Кубе, включая вариант ухудшения ситуации в стране в летний период.

Об этом сообщает Axios, со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в США проводились военные и межведомственные учения, в ходе которых отрабатывались действия на случай возможного кризиса на острове. При этом, как отмечается, речь не идет о санкционировании военного вмешательства.По словам источника, администрация продолжает политику экономического давления на Гавану, рассматривая ее как основной инструмент воздействия. В Вашингтоне подчеркивают, что приоритетом остается политическое урегулирование ситуации и возможный переход к новому формату отношений с Кубой.