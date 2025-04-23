Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить работу "Голоса Америки"

Как пишет The Guardian, федеральный судья приказал администрации Трампа прекратить попытки закрыть финансируемые правительством радиопередачи Voice of America, Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.
Окружной судья США Ройс Ламберт, который курирует шесть судебных исков от сотрудников и подрядчиков, пострадавших от закрытия Агентства США по глобальным медиа, приказал администрации Трампа "принять все необходимые меры" для восстановления сотрудников и подрядчиков на их должностях и возобновления вещания. Агентство отправило более 1000 сотрудников в отпуск после внезапного прекращения вещания в марте.
По мнению Ламберта, Конгресс профинансировал и разрешил вещание, чтобы обеспечить "точный, объективный и всеобъемлющий" источник новостей в других странах.
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