Суд приостановил ликвидацию "Радио Свобода"

26 марта 2025, 11:45

Федеральный судья временно запретил администрации Трампа закрывать Radio Free Europe / Radio Liberty, сообщает ABC News.

Он пришел к выводу, что попытка лишить группу финансирования "не подкреплена никакими фактами или доводами" и, вероятно, нарушает федеральный закон.



"Руководство [Агентства США по глобальным СМИ] не может одним предложением, не содержащим практически никаких объяснений, заставить RFE/RL закрыться — даже если президент велел им это сделать", — заявил судья.



Ранее в этом месяце Трамп подписал указ о закрытии семи агентств, включая "Радио Свобода". В ответ "Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным СМИ, добиваясь восстановления финансирования.