Суд США заблокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвард

26 мая 2025, 12:45

Федеральный судья в Бостоне временно приостановила действие указа администрации Трампа, запрещающего прием иностранных студентов в Гарвард, назначив слушание на 29 мая. Суд согласился с доводами университета о том, что запрет может нанести «немедленный и непоправимый ущерб».

22 мая власти заявили, что Гарвард не выполнил требования, направленные 16 апреля. В них запрашивались данные о протестной активности иностранных студентов за последние 5 лет, включая видеозаписи нарушений и дисциплинарные меры.Гарвард утверждает, что выполнял запрос, несмотря на его «беспрецедентный масштаб», охватывающий 7.000 студентов из 13 школ. По словам университета, вся запрашиваемая информация была передана 30 апреля, а также выполнены дополнительные требования. Тем не менее, Министерство назвало ответ «недостаточным», не объяснив причин и не указав, какие правила были нарушены, отмечается в иске.