Беларусам запретили покупать криптовалюту везде, кроме беларусских криптобирж

18 сентября 2024, 12:15

Опубликован указ Лукашенко №367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)", который предусматривает запрет для физлиц, в том числе ИП, на покупку/продажу криптовалюты вне беларусских криптобирж (криптообменников).

Исходя из текста документа выходит, что с сегодняшнего дня беларусам запрещено покупать, продавать и в принципе совершать любые криптовалютные операции через Binance, Bybit, OKX, через P2P и вообще через любые иностранные криптообменники/биржи/кошельки. В тексте прямо так и написано, что это "является незаконным и запрещается".По сути для людей внутри страны оставили только зарегистрированные в Беларуси Whitebird, Bynex и ещё несколько. В тексте указа также сказано, что Совмин до 1 июня 2025 г. должен разработать административную ответственность за нарушение требований данного указа.Абсолютно очевидным является то, что эти требования фактически запрещают людям в Беларуси анонимно использовать криптовалюту. Пока не ясно, какая будет ответственность за несоблюдение данных требований, но уже понятно, что речь идёт о как минимум штрафах (а может и о конфискации активов) для тех, кто не хочет показывать государству свои криптовалютные инвестиции.