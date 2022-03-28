Россия может использовать генералов Белоруссии для ликвидации Лукашенко

28 марта 2022, 13:15

Об этом заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко.

"Лукашенко сегодня очень сильно рискует. Он понимает это, и на 30% увеличил свою охрану. Полеты на вертолете сильно ограничены: он не летает в южные районы. Поступает информация, что Россия готова использовать военных генералов Беларуси, чтобы ликвидировать Лукашенко в случае его неподчинения", - рассказал политик.Также, по его словам, Лукашенко боится, что белорусские солдаты, перейдя границу с Украиной, повернут оружие против него или сдадутся в плен.