Хорватия готовит 14 вертолетов к отправке в Украину

28 февраля 2023, 16:45

Решение о передаче Украине вертолетов Минобороны страны утвердило в ноябре 2022 года.

Сейчас Хорватия вывела из состава армии 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 2 вертолета Ми-8Т и готовит их к отправке, — сообщает Jutarnji list.С вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости проводятся работы по обслуживанию, добавляется масло.Предполагается, что машины будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По информации издания, 7 вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные 7 полетят в Польшу.