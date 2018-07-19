Украина модернизирует свой парк гражданских вертолетов

19 июля 2018, 10:45

Аirbus Helicopters и Министерство внутренних дел Украины подписали соглашение о поставках 55 вертолетов.

В рамках межправительственного соглашения между Францией и Украиной компания Airbus Helicopters подписала контракт с Министерством внутренних дел Украины на поставку 55 гражданских вертолетов для поисковых и спасательных операций, поддержания общественного порядка и экстренной медицинской помощи.

Среди вертолетов, которые будут поставлены в Украину - 21 вертолет H225, которые будут переработаны для осуществления операций в Украине, 10 новых H145 и 24 модели H125. Контракт был подписан 14 июня в присутствии Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального директора Airbus Helicopters Бруно Ивэна. Он также предусматривает создание центра для оказания технической поддержки и обучения пилотов.