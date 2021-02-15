10 вертолетов для Нацгвардии Украины от Эйрбас

15 февраля 2021, 17:15

Последние три года проходит успешная модернизация воздушного парка НГУ. И Нацгвардия уже за два года получит 10 вертолетов и продолжит подготовку летного и инженерно-технического состава.

В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП «Украинский авиационно-транспортное предприятие« Хорив-АВИА »подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.Напомним, в течение 2018-2019 годов компанией Airbus Helicopters была осуществлена ​​поставка двух вертолетов. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа НГУ и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов).Вертолеты оснащены двумя мощными двигателями «Makila 2A», современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасения, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.