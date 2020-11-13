Airbus поставил 1400-й легкий двухместный вертолет H135

13 ноября 2020, 10:45

Знаменательный вертолет тем, что перешел французскому оператору HEMS Mont Blanc. Это добавляет к флоту компании более 20 H135 и H145.

H135 в настоящее время занимает 25 процентов мирового рынка HEMS, и в эксплуатации находится более 650 единиц. В целом, H135 обслуживают около 290 клиентов в 65 странах. В дополнение к HEMS, семейство вертолетов используется для правоохранительных органов, частной и деловой авиации, управления морскими ветряными электростанциями и военной подготовки.С момента первого ввода в эксплуатацию в 1996 году семейство H135 регулярно обновлялось. Последняя версия H135 имеет увеличенную грузоподъемность на 200 фунтов и увеличение полезной нагрузки до 500 фунтов. Другие улучшения были сосредоточены на планере, двигателе, кабине экипажа, боевом оборудовании, а также в обслуживании и надежности с помощью регулярного участия операторов HEMS посредством конференций, интервью, анкетирования и данных о надежности.Вертолеты нового производства оснащены комплектом авионики Airbus Helionix, который включает в себя четырехосный автопилот и готов к использованию в режиме ночного видения.