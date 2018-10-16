В Украине заработает система авиационной безопасности и защиты

16 октября 2018, 15:15

Новая система МВД будет включать 15 вертолетных баз по всей Украине. В МВД уже договорились о закупке 55 вертолетов у французской компании "Airbus Helicopters".

"…Уже в этом году первые четыре будут в Украине. В рамках договора наши французские партнеры также помогут подготовить наш личный состав. Сегодня первые восемь пилотов уже проходят курс обучения во Франции и мы имели возможность с ними пообщаться и услышать их впечатления…", – отметил министр Аваков.

В Украине специалисты МВД откроют центр обслуживания "Airbus Helicopters", создадут дополнительные рабочие места. Предварительно, по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться вертолетные группы. Ключевая будет находиться в Нежине, а также вдоль границ Украины. Но вся система будет работать как единый механизм.