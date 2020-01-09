ГСПУ получит 24 вертолета от Airbus

9 января 2020, 10:15

Украинские пограничники получили из Франции два первых вертолета Airbus H125.

Вертолеты предоставлены Францией в рамках договоренностей МВД и Airbus Helicopters, всего по этой программе предполагается передача 55 вертолетов, из которых ГПСУ получит 24.Напомним, что 24 декабря 2019 года в Украину из Франции прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus для системы авиабезопасности МВД. Всего с начала контракта с французской компанией в Украину на тот момент прибыло пять вертолетов. Три передали ГСЧС, еще два - Нацгвардии.