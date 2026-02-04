Дуров назвал Францию "несвободной" страной

4 февраля 2026, 10:15

Основатель Telegram Дуров прокомментировал обыски в офисах X во Франции, назвав ее «несвободной» страной.

По его словам, Франция - единственная страна в мире, которая применяет уголовное преследование в отношении всех социальных платформ, предоставляющих пользователям «хотя бы некоторую степень свободы (Telegram, X, TikTok…)».Ранее прокуратура Франции вызвала миллиардера, владельца платформы X Маска и экс-гендиректора X Яккарино на допрос 20 апреля 2026 года. В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства.