17 марта 2026, 12:15

Японія розглядає закупівлю українських дронів для оборони, — Kyodo

Японія вивчає можливість придбання українських безпілотників для потреб Сил самооборони. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в уряді країни.



За інформацією видання, Токіо зацікавився українськими БпЛА через їхню ефективність у бойових умовах війни проти росії. Особливу увагу приділяють системам, які швидко модернізуються на основі реального бойового досвіду.



Наразі Японія аналізує характеристики українських безпілотників і порівнює їх із аналогічними системами інших держав. Остаточного рішення про закупівлю поки не ухвалено.



Також розглядається можливість співпраці у сфері технологій та спільного розвитку безпілотних систем.

