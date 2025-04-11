Швеція купуватиме польські дрони для України

11 апреля 2025, 13:45

Швеція зарезервувала кошти на закупівлю безпілотників у польської компанії WB Group в межах нового пакету допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтервʼю Rzeczpospolita.Він зазначив, що Польща має унікальний досвід у виробництві дронів завдяки близькості до фронту, а польська оборонна промисловість — інноваційна та потужна.Йонсон додав, що очікує розвитку співпраці між польськими та шведськими виробниками зброї.Типи дронів і вартість контракту наразі не розголошуються.