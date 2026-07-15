Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кредитні кошти ЄС, - FT

15 июля 2026, 14:45

Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро для закупівлі компонентів китайського виробництва.



Ці кошти є частиною масштабної програми ЄС, яка передбачає виділення 60 млрд євро на оборонні закупівлі для України.