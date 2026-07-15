Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро для закупівлі компонентів китайського виробництва.
Ці кошти є частиною масштабної програми ЄС, яка передбачає виділення 60 млрд євро на оборонні закупівлі для України.
15 июля 2026, 14:45
Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кредитні кошти ЄС, - FT
Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро для закупівлі компонентів китайського виробництва.
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