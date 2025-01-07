У McDonald's у Польщі повертаються паперові купони – знижки до 67%

7 января 2025, 13:15

McDonald's знову запускає легендарні паперові купони, які можна буде використати з січня до лютого 2025 року.

Книга з купонами включає 16 пропозицій із вигідними знижками, які допоможуть заощадити від 40% до 67%.

4 курячі нагетси + маленька картопля фрі + напій – 10 злотих замість 30,20 (економія 66,89%)

Big Mac + маленька картопля фрі + напій – 17 злотих замість 38,10 (економія 55,38%)

Cheeseburger + маленька картопля фрі + напій – 10 злотих замість 24,10 (економія 58,51%).



Книжку з купонами дають до замовлень у McDonald's, а також їх розкидають у поштові скриньки у багатоквартирних будинках та роздають у кінотеатрах Multikino, Helios та Cinemacity.



Купони можна використовувати багаторазово, скануючи їх на касі, терміналі або McDrive.