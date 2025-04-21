Картопля лікує шлунок краще за пігулки — підтвердили вчені

21 апреля 2025, 9:45

Дослідження показало, що в звичайній картоплі (Solanum tuberosum) міститься полісахарид, який сприяє загоєнню хронічних виразок шлунка без утворення рубців та знижує ризик повторного запалення.



На відміну від багатьох ліків, природна дія картоплі стабільна та надійна — особливо при регулярному вживанні.