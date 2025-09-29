Пакистан націлився на китайське лазерне озброєння LY-1 для флоту

29 сентября 2025, 8:45

На Сяншаньському форумі в Пекіні пакистанський експерт, віце-адмірал у відставці Ахмед Саїд, підтвердив глибокий інтерес Ісламабада до закупівлі китайського корабельного лазерного комплексу LY-1.

У Пакистані його розглядають як інструмент посилення протидії безпілотникам і високоточним загрозам у морській зоні, що особливо актуально на тлі зростання регіональної напруженості в Індійському океані.LY-1 — одна з останніх розробок КНР у сфері Directed Energy Weapons. Пекін активно просуває цю систему як дешеву альтернативу ракетному озброєнню проти "малих цілей" — від дронів до легких катерів. Для Пакистану така покупка виглядає логічним продовженням військово-технічної інтеграції з Китаєм, яка охоплює від винищувачів JF-17 до підводних човнів.Водночас питання залишається у практичній ефективності. Навіть якщо LY-1 довів працездатність у випробуваннях, його реальна бойова цінність у складних погодних умовах чи проти насичених атак поки не підтверджена. Тому для Ісламабада ставка на лазери може стати радше політичним сигналом про прагнення йти в ногу з "новою війною технологій", ніж швидким зміцненням обороноздатності.Отже, інтерес Пакистану до LY-1 свідчить про те, що Пекін дедалі більше експортує не лише звичайну зброю, а й передові технології, перетворюючи союзників на полігон для випробування власних "систем майбутнього". Для Індії це ще один сигнал про загострення військово-морського балансу у регіоні.