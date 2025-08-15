Пакистан создаст ракетные войска после конфликта с Индией

15 августа 2025, 12:15

Премьер Пакистана Шариф объявил о создании новых военных сил для надзора за возможностями ракетного боя в конфликте.

Как пишет Reuters, возможно, это шаг, направленный на то, чтобы конкурировать с соседней страной- Индией.«Эти силы, способные атаковать противника со всех сторон, станут еще одной вехой на пути к дальнейшему укреплению нашего потенциала в области обычных военных действий», — заявил Шариф на церемонии приуроченной к Дню независимости Пакистана.Как сообщает издание, со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности, «у этих сил будет собственное командование в армии, которое будет заниматься управлением и развертыванием ракет в случае обычной войны. Очевидно, предназначенных для Индии».