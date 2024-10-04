Япония хочет создать азиатский аналог НАТО

4 октября 2024, 15:03

Новый премьер Японии Исиба выступил с инициативой формирования военно-оборонного альянса, напоминающего НАТО.

Он пообещал укрепить обороноспособность страны и отметил, что без такого объединения в Азии могут возникнуть конфликты.Глава МИД Японии Ивая поддержал эту идею, добавив, что создание организации будет сложной задачей из-за различий в политическом и экономическом устройстве стран региона.

США и союзники Японии выражают скептицизм относительно перспектив нового альянса. Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не согласен с позицией нового японского премьера и подчеркнул, что Индия не заключала договорных союзов.