Япония хочет создать азиатский аналог НАТО

Новый премьер Японии Исиба выступил с инициативой формирования военно-оборонного альянса, напоминающего НАТО.
Он пообещал укрепить обороноспособность страны и отметил, что без такого объединения в Азии могут возникнуть конфликты.
Глава МИД Японии Ивая поддержал эту идею, добавив, что создание организации будет сложной задачей из-за различий в политическом и экономическом устройстве стран региона.
США и союзники Японии выражают скептицизм относительно перспектив нового альянса. Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не согласен с позицией нового японского премьера и подчеркнул, что Индия не заключала договорных союзов.