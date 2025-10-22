В Японии впервые премьер женщина

22 октября 2025, 8:15

Парламент Японии избрал 64-летнюю Такаити новым премьером страны.

Верхняя и нижняя палаты парламента утвердили кандидатуру лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), после того как она получила большинство голосов в первом туре голосования ранее в этом месяце. Такаити становится уже пятым лидером Японии за последние 5 лет - на фоне того, как правящая в стране ЛДП, находящаяся у власти почти непрерывно на протяжении десятилетий, теряет поддержку среди избирателей.



На своей первой пресс-конференции новый премьер заявила о желании углубить доверительные отношения с президентом США Трампом (встреча может состояться 27 октября в Токио), провести встречу на высшем уровне с президентом Республики Корея, защищать национальные интересы Японии посредством дипломатии и безопасности.



Также Такаити поручила своему Кабмину разработать пакет мер по смягчению последствий роста стоимости жизни и сделать все возможное, чтобы смягчить удар от американских пошлин.