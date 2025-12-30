Польща прискорює будівництво бомбосховищ через дії РФ

30 декабря 2025, 8:45

Із 2026 року Польща зобов’яже девелоперів передбачати укриття в більшості нових будівель, а метро у Варшаві планують адаптувати під сховище.

Загалом уряд уже заклав 16 млрд злотих (€3,8 млрд) на будівництво укриттів.Це відбувається на тлі регулярних гібридних загроз від рф, які виявили прогалини у цивільній обороні країни, пише видання.Хоч Польща витрачає майже 5% ВВП на оборону, у захист населення інвестували небагато. Більшість наявних укриттів збудовані ще за комуністичних часів і нині перебувають у поганому стані. Придатними вважають лише близько 1 000 об’єктів, які зможуть вмістити лише 3% населення.