У Ніжині приводять до ладу укриття та бомбосховища

20 мая 2022, 10:15

Ніжин постраждав він російських бомб та снарядів менше, ніж Чернігів. Тим не менш, тут активно ремонтують укриття та бомбосховища.

Всього у Ніжині 53 укриття, частина з яких не підготовлені до експлуатації, їх треба приводити в належний стан.



На сьогодні із міського бюджету виділено 1.2 млн грн на поточні ремонти та технічне обслуговування протирадіаційних укриттів. У планах збільшити фінансування.

«На випадок повітряної тривоги чи обстрілів необхідно забезпечити перебування ніжинців у максимально безпечному місці, адже безпека ніжинців – пріоритетне завдання міської влади», – каже міський голова Олександр Кодола.

Додатково балансоутримувачам захисних споруд надано рекомендації як привести їх до ладу.