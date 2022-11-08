У Бучі поновили водопостачання

8 ноября 2022, 17:15

Відновили і заживили від генератора 5 свердловин, ще 2 вийшли з ладу через постійне вимкнення електрики і перепади напруги, тож їх ремонтують – будуть замінені насоси.

На зустрічі з начальником компанії ДТЕК в Київській області домовлено, що трансформаторні підстанції, від яких іде живлення найбільшої кількості свердловин міста Буча, перестануть вимикати під час планових відключень.Зараз резервуари наповнені, але йде велике споживання води. Якщо насоси спроможні закачувати 100-120 кубометрів за годину, то споживачі вибирають 300 кубометрів води. Тому тиск все ще низький.