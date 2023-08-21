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21 августа 2023, 18:45
У Херсоні продовжують відновлювати електрику
Цього разу заживили близько 500 абонентів, які були без електрики через підтоплення.
Без електрики залишаються все ще близько 10 500 абонентів. Ремонтні роботи тривають, але в уповільненому темпі через обстріли.
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