21 августа 2023, 18:45

У Херсоні продовжують відновлювати електрику

Цього разу заживили близько 500 абонентів, які були без електрики через підтоплення.

Без електрики залишаються все ще близько 10 500 абонентів. Ремонтні роботи тривають, але в уповільненому темпі через обстріли.
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