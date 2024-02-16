16 февраля 2024, 10:15

Північнокорейська балістична РАКЕТА, ймовірно, впала під Києвом

Олег Катков каже, що внаслідок вибуху в лісі утворилася величезна вирва в Бучанському районі. А в радіусі близько 40 метрів були випалені всі насадження.

Ці факти можуть наштовхнути на думку, що корейські боєприпаси є більш руйнівними, ніж їхні російські аналоги.


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