Північнокорейська балістична РАКЕТА, ймовірно, впала під Києвом

16 февраля 2024, 10:15

Олег Катков каже, що внаслідок вибуху в лісі утворилася величезна вирва в Бучанському районі. А в радіусі близько 40 метрів були випалені всі насадження.



Ці факти можуть наштовхнути на думку, що корейські боєприпаси є більш руйнівними, ніж їхні російські аналоги.