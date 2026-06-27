EcoFlow DELTA 3 1000 Air - твій особистий кіловат за смачною ціною

27 июня 2026, 0:00

Автономна енергія на березі водойми, у лісі чи горах — із портативною зарядною станцією EcoFlow DELTA 3 1000 Air облаштуйте персональне робоче місце там, де хочеться.

Ємність: 960 Вт·годПотужність: 500 Вт (в режимі X-Boost – 1000 Вт)Порти для підключення: 1 AC, 1 USB-A, 1 USB-C

Живить: Wi-Fi роутер, ПК, планшет, смартфон, проєктор, портативні колонки тощо.

Заряджається: від мережі до 80 % зарядки упродовж 2 год.

Підтримує: сонячну панель потужністю 500 Вт.

ДБЖ: перемикається упродовж 10 мс для безперебійного живлення критично важливих пристроїв.

Шум: до 39 дБ для комфортної роботи навіть вночі.

Батарея: LFP, 3000 життєвих циклів зі збереженням ємності до 70 % або 3 219 кВт·год за увесь період роботи.



Вартість моделі - 21999 гривень