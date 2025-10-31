EcoFlow відкрила передпродажі на нову серію станцій DELTA 3 Max

31 октября 2025, 8:15

До лінійки рішень увійшли:



EcoFlow DELTA 3 Max — основна модель серії з ємністю 2048 Вт·год, здатна живити пристрої потужністю до 3,2 кВт у режимі X-Boost. Базова потужність 2,4 кВт.

EcoFlow DELTA 3 Max Plus — продуктивніший варіант у Max-серії з додатковими функціями Smart Output Priority та тією ж ємністю 2048 Вт·год, проте з підвищеною вихідною потужністю — до 3,9 кВт у режимі X-Boost. Базова потужність 3 кВт.



Функція Smart Output Priority дозволяє через застосунок налаштувати пріоритетність живлення пристроїв, коли запасу живлення в станції залишається обмаль.



Серія рішень є “золотою серединою” у співвідношенні ємності та потужності, а також переходу в режим ДБЖ за 10 мс для живлення побутових пристроїв та професійної техніки.