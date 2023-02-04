4 февраля 2023, 11:06

Додаткові батареї до потужних станцій EcoFlow DELTA Pro за спеціальною ціною

Підключайте всі побутові прилади до портативної зарядної станції DELTA Pro ємністю 3600 Вт·год.

 13 виходів для підключення;
 висока потужність – 3600 Вт;
 швидка зарядка менш ніж за 2 години;
 3500+ циклів використання;
 керування з мобільного додатка.

Потрібно більше електроенергії? Збільшуйте ємність вдвічі або втричі за допомогою додаткових батарей DELTA Pro Extra Battery 3600 Вт·год і зробіть свій дім енергонезалежним!

Поспішайте придбати з вигодою до -20% від ексклюзивного дистриб’ютора бренду EcoFlow в Україні. Офіційна гарантія 3 роки.
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