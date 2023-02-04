Додаткові батареї до потужних станцій EcoFlow DELTA Pro за спеціальною ціною

4 февраля 2023, 11:06

Підключайте всі побутові прилади до портативної зарядної станції DELTA Pro ємністю 3600 Вт·год.

13 виходів для підключення;висока потужність – 3600 Вт;швидка зарядка менш ніж за 2 години;3500+ циклів використання;керування з мобільного додатка.Потрібно більше електроенергії? Збільшуйте ємність вдвічі або втричі за допомогою додаткових батарей DELTA Pro Extra Battery 3600 Вт·год і зробіть свій дім енергонезалежним!Поспішайте придбати з вигодою до -20% від ексклюзивного дистриб’ютора бренду EcoFlow в Україні. Офіційна гарантія 3 роки.