Додаткові батареї до потужних станцій EcoFlow DELTA Pro за спеціальною ціною

Підключайте всі побутові прилади до портативної зарядної станції DELTA Pro ємністю 3600 Вт·год.
13 виходів для підключення;
висока потужність – 3600 Вт;
швидка зарядка менш ніж за 2 години;
3500+ циклів використання;
керування з мобільного додатка.
Потрібно більше електроенергії? Збільшуйте ємність вдвічі або втричі за допомогою додаткових батарей DELTA Pro Extra Battery 3600 Вт·год і зробіть свій дім енергонезалежним!
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