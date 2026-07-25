EcoFlow Alternator Charger - ефективна автомобільна зарядка вашої станції

25 июля 2026, 8:31

EcoFlow Alternator Charger заряджає вашу станцію поки автомобіль у дорозі. Упродовж 1,3 години накопичуйте до 1 кВт·год енергії для живлення техніки вдома, на виїзді чи під час подорожі.

Рішення ефективне у парі із зарядними станціями EcoFlow серії DELTA. Підключайте необхідні побутові прилади, робочу техніку та інші важливі пристрої, не прив’язуючись до централізованого електропостачання.Пристрій працює і у зворотному напрямку: енергію із зарядної станції можна спрямувати на підтримку автомобільного акумулятора. Одне рішення — відразу кілька сценаріїв для більшої впевненості в дорозі.Основні характеристики:потужність — 800 Вт;вага — 2,3 кг;розміри — 242×194×35 мм.