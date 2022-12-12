Які налаштування можна виконати самостійно не звертаючись до сервісу EcoFlow?

12 декабря 2022, 0:20

Ділимось корисними порадами на прикладі наступного запиту:

Портативна зарядна станція швидко заряджається та розряджається або показує незмінний відсоток заряду на дисплеї.

Такі ситуації трапляються при тривалому живленні лише слабких споживачів через розеточний вихід та після оновлення програмного забезпечення станції. Причиною є – тривала пасивна робота в режимі очікування та затрати заряду на перетворення напруги.



Даний випадок не являється технічною несправністю, і ви можете самостійно виправити ситуацію, слідуючи нашим порадам:



◼ при необхідності зніміть обмеження максимального заряду та мінімального розряду зарядної станції в мобільному додатку EcoFlow, встановивши допустимі показники від 0% до 100%;

◼ за рекомендацією виробника виконайте 3 повних цикли заряду та розряду станції, підключивши прилади потужністю 200-400 Вт через розеточний вихід (220 В).

◼ Важливо заряджати та розряджати станцію, поки вхідна та вихідна потужність на дисплеї не становитиме 0 Вт. При цьому відсотки заряду можуть не змінюватись.

◼ після знову встановіть граничні показники в додатку та ефективно користуйтесь станцією у звичному режимі.

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