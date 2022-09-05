Офіційний анонс оновленої та ще потужнішої зарядної станції EcoFlow DELTA 2

5 сентября 2022, 22:27

Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 - це потужність, яку завжди можна взяти з собою, вона ідеально підходить при відключенні електрики, пригод на природі та професійної роботи.

Ви берете із собою не тільки 1024 Вт·ч для ваших пристроїв - Ви берете із собою комфорт та можливості.



Місткість DELTA 2 становить 1024 Втч. Потрібно ще більше? Збільште її шляхом підключення до DELTA 2, щоб отримати 2048 Втч, або додайте додаткову батарею DELTA Max, щоб отримати 3040 Втч.



Технологія, яка зроблена на віки. Завдяки літій-іонно-залізо-фосфатному акумулятору ви отримаєте роки регулярного використання, поки не досягнете 80% своєї початкової ємності.



У 7 разів швидше заряджання. З 0 до 80% приблизно 50 хвилин. Технологія X-Stream означає, що DELTA 2 буде заряджатися у 7 разів швидше, ніж конкуренти.

З вихідною потужністю змінного струму 1800 Вт ви можете живити більше 90% побутових приладів. Спробуйте підключити до 15 пристроїв одночасно, коли ви сидите за столом із сім'єю. На відміну від інших брендів, DELTA 2 може запобігти перевантаженню пристроїв потужністю до 2400 Вт завдяки технології X-Boost.



Дбайте про екологію не жертвуючи швидкістю. Для отримання доступу до безкоштовної та екологічної енергії – підключіть портативні сонячні панелі та отримайте вхідну потужність до 500 Вт для заряджання в будь-якому місці лише за 3 години.



За допомогою Wi-Fi ви можете керувати зарядною станцією за допомогою програми EcoFlow. Також, при відключенні від мережі, підтримуйте зв'язок за допомогою Bluetooth.