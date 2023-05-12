12 мая 2023, 20:11

Ця підбірка рішень EcoFlow для різного типу дозвілля на природі - обирайте обладнання для ваших потреб!

DELTA Pro 3600 Вт⋅год для кемпінгів та котеджних поселень, де відсутнє загальне електропостачанняПровести день біля озера та підзарядити гаджети можна від зарядних станцій лінійки RIVER 2Риболовля та відпочинок за містом тривалий час з можливістю генерації енергії сонця за допомогою сонячних панелей 220 Вт та зарядної станції RIVER Pro 768 Вт·годRIVER 2 256 Вт·год та RIVER 2 Max 512 Вт·год для використання у туристичних маршрутах та походах, де важко знайти доступ до електропостачанняВодосховища та річки, де можна заряджати гаджети під час плавання на катамарані чи човні від легких та компактних зарядних станцій лінійки RIVER 2Перевірити технічні показники та протестувати роботу обладнання можна офлайн в роздрібному магазині EcoFlow за адресою: вул. Велика Васильківська, 129 або просто й оперативно оформлюйте замовлення на сайті.