“Енергонезалежність. Новий рівень” – захід від EcoFlow

9 октября 2022, 22:24

“Енергонезалежність. Новий рівень” – захід від партнерів DroneUA присвячений питанням енергетичної незалежності населення та бізнесу, і презентації нових технологічних рішень від бренду EcoFlow.

Офлайн-зустріч партнерів DroneUA та експертів ринку енергетики має на меті сформувати спільне комплексне бачення трансформування енергетичної інфраструктури України, в основі якої лежать інноваційні технологічні рішення EcoFlow для формування персональної енергетичної незалежності.В програмі заходу:обговорення поточних викликів енергетичної інфраструктури;питання персональної енергетичної безпеки та її природи, що потребують пересічні споживачі;презентація технологічних рішень, що відкривають нові можливості автономних домашніх електростанцій та повної незалежності від централізованого електропостачання: портативна зарядна станція EcoFlow DELTA 2, системи енергонезалежності для будинків та трейлерів EcoFlow Power Kits, гнучкі та стаціонарні сонячні панелі EcoFlow Solar Panel, портативний кондиціонер і не тільки.