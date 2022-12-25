25 декабря 2022, 8:14

Напередодні Нового року DroneUA зібрали партнерів для підбиття підсумків співпраці 2022 року та нагородження найактивніших.

Кожна нагорода – подяка за розбудову енергетичної системи та забезпечення українських родин резервними джерелами живлення.

Вклад кожної компанії в 2022 році – неоцінений. Станом на грудень вже 19 тисяч сімей отримали необхідні енергонезалежні товари, і ще в рази більше отримають свої станції в перші місяці наступного року. Вже зараз розосереджена потужність обладнання EcoFlow становить понад 25 МВт.

Всього за 1 рік активної присутності бренду на ринку України сформовану мережу з 750+ партнерів, в кожному з яких ми вбачаємо перспективи та можливості для ще вищих результатів. Тож сьогодні дякуємо кожному, хто підтримує енергоефективні рішення від EcoFlow і разом з нами дарує світло.

Вітаємо номінантів EcoFlow Dealers Awards 2022!

Прорив року – компанії, які здивували успішним початком співпраці. Energy UA,

MotoStuff.com.ua, Гіпермаркет Безпеки Bezpeka-shop.com, newtime.ua, AppleFun - Ремонт і продаж техніки Apple AirUnit.

Онлайн-магазини – представники, які попри відсутність живої комунікації вміють якісно консультувати та здобувати довіру клієнтів. ROZETKA, Віатек, Norfin.com.ua.

Роздрібний магазин – успішні партнери, які досвідом та репутацією здобувають прихильність клієнтів. Storgom.ua, КТС, VARIO.

Національна мережа – широкі мережі магазинів, які можна знайти в кожному куточку України. Алло Citrus.ua Фокстрот

Партнер року – номінація для компанії, яка з самого початку продажів бренду EcoFlow в Україні побачила перспективи та суттєво долучилась до співпраці. Епіцентр К, дякуємо та вітаємо!