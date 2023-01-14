14 января 2023, 16:45

Технологічні рішення EcoFlow визнано “Найкращим рішенням з енергоефективні” за версією Премії СУП 2022 року.

Партнери DroneUA, як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow, вибороли перемогу у щорічній Премії Спілка українських підприємців - СУП, яка відмічає бізнеси, що зробили революційний і вагомий внесок для суспільства.



Для нас – це спільне досягнення з партнерами, які доклали максимум зусиль, щоб ще більше родин отримали доступ до енергетичної незалежності. Тому це спільна перемога та визнання. Дякуємо за довіру і вже працюємо на новий результат.