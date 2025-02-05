У Польщі назвали найкращі та найгірші аеропорти

5 февраля 2025, 11:15

Згідно з новим рейтингом fly4free.pl, заснованим на відгуках пасажирів, найкращим аеропортом Польщі визнано Rzeszów-Jasionka із середньою оцінкою 4,4 бала з 5.

За ним ідуть Wrocław і Gdańsk (по 4,3). Четверте місце посів Warszawa-Radom, а п'яте – Lotnisko Chopina (4,2), яке отримало найчисленніші відгуки – понад 40 тисяч.Найгірші оцінки отримав аеропорт Modlin – 3,0 бала, що робить його найнижче оціненим аеропортом у країні. Пасажири критикують погану інфраструктуру, відсутність зручностей та переповненість.