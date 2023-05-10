10 мая 2023, 9:45

ЗСУ отримали від Польщі 10 винищувачів МіГ-29

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, — міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.


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