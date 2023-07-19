19 июля 2023, 12:15

Польща стягує військових на кордон

"Країна посилює східний кордон через перекидання "вагнерівців" до Білорусі",– міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Тим часом, 6 колонна ПВК «Вагнер» вчора прибула до Білорусі.


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