Польща стягує військових на кордон

19 июля 2023, 12:15

"Країна посилює східний кордон через перекидання "вагнерівців" до Білорусі",– міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.



Тим часом, 6 колонна ПВК «Вагнер» вчора прибула до Білорусі.