Чому ІЧ-обігрівачі UFO не бояться перекидання/пролиття рідини?

13 ноября 2022, 10:04

Поряд з продуктивністю і гарною зовнішністю, наші ІЧ-обігрівачі надійно захищені від наслідків перекидання чи потрапляння рідини.

За 1-ше "відповідає" спеціальний датчик, який вимикає обігрівач від електричної мережі, як тільки той перекидається чи навіть просто нахиляється під суттєвим кутом.

Що ж до захисту від рідини, всі завдання в цьому плані покладені на захист за стандартом IP44 (для горизонтальних обігрівачів), а тому ви можете використовувати їх навіть на вулиці (обігрів літніх веранд, лоджій, балконів і т.д.), або у ванних кімнатах чи інших приміщеннях з підвищеною вологістю.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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