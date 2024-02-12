12 февраля 2024, 15:15

У Польщі 12 лютого збільшиться рух військової техніки на дорогах по всій країні

Цього дня почнеться відпрацювання перекидання військ НАТО у рамках серії навчань під кодовою назвою STEADFAST DEFENDER-24.

Метою навчань є, зокрема, координація транскордонної діяльності та співпраця з приймаючими країнами.

Польща якраз виконуватиме роль однієї з приймаючих країн і розмістить у себе значну кількість військових і техніки союзників. Сценарієм навчань є напад росії на країни НАТО.

У Генштабі Польщі закликають не публікувати інформацію та фото, які демонструють пересування військових колон, дані про вильоти та посадки військової авіації.
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