У Польщі 12 лютого збільшиться рух військової техніки на дорогах по всій країні

12 февраля 2024, 15:15

Цього дня почнеться відпрацювання перекидання військ НАТО у рамках серії навчань під кодовою назвою STEADFAST DEFENDER-24.

Метою навчань є, зокрема, координація транскордонної діяльності та співпраця з приймаючими країнами.Польща якраз виконуватиме роль однієї з приймаючих країн і розмістить у себе значну кількість військових і техніки союзників. Сценарієм навчань є напад росії на країни НАТО.У Генштабі Польщі закликають не публікувати інформацію та фото, які демонструють пересування військових колон, дані про вильоти та посадки військової авіації.