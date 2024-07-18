70% поляків вважають ситуацію в Україні загрозливою для Польщі

18 июля 2024, 11:15

Про це свідчить дослідження Головного статистичного управління (GUS) Польщі щодо суспільних настроїв в країні у липні.

30,1% поляків назвали дуже великою загрозу для безпеки країни через ситуацію в Україні.39,9% вважають її середньою.23,8% респондентів заявили, що загроза незначна.6,2% опитаних взагалі не бачать такої загрози.Також 73,4% поляків стверджують, що нинішня ситуація в Україні загрожує економіці Польщі. З них 29,7% назвали її значною, 43,7% – посередньою, а 26,6% – незначною або взагалі відсутньою.