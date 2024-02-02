Поляки підтримують збиття російських ракет над Україною

2 февраля 2024, 12:15

Польське видання Rzeczpospolita провело опитування серед поляків, чи потрібно збивати російські ракети на території України, аби убезпечити самих поляків, оскільки нещодавно російська ракета залетіла на територію Польщі.

За результатами опитування позитивно відповіли 63%, з яких 37,6% респондентів відповіли — однозначно так, а 31,7% — скоріше так, ніж ні.Проти висловилися лише 17,6% респондентів, з яких зокрема, 9,1% відповіли на питання — безумовно ні, а 8,5% — скоріше ні, ніж так.Ще 13,1% респондентів не змогли визначитися.