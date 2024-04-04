Brave1 шукає розробників дронів-перехоплювачів

4 апреля 2024, 12:15

Розвідувальні дрони Орлан, SuperCam або ZALA над лінією фронту — це очі для російської артилерії та ударних БпЛА, тому треба знайти рішення, як їх збивати, не витрачаючи засоби ППО.

Віцепрем'єр Михайло Федоров пише, що команда Brave1 шукає розробників та інженерів, які створять безпілотник, здатний збивати ворожі розвідувальні дрони.



Новий дрон повинен збивати цілі на швидкості 100–150 км/год та літати на висоті 1 500 метрів.



Рішення має продемонструвати, як:

перехоплювач отримує попередню інформацію про ціль із системи виявлення;

вилітає, знаходить ціль і починає переслідувати;

сам уражає ворожий безпілотник.

Якщо є готове рішення, заповнюйте форму.

Якщо розробка відповідає вимогам, кластер Brave1 сконтактує й допоможе розвинути безпілотник.

Долучайтеся до розробок, подавайтеся на Brave1 і посилюйте військових власноруч!