ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені

13 октября 2025, 14:45

Осінь — ідеальний час для подорожей із родиною: менше туристів, приємна погода і вигідні ціни. Ми зібрали для вас 5 європейських міст, де можна чудово провести час, не витрачаючи статки.

Будапешт, Угорщина

Термальні купальні, прогулянки Дунаєм і смачний гуляш — усе, що потрібно для родинного релаксу. Ціни на житло восени приємно дивують.



Краків, Польща

Атмосферне старе місто, Вавельський замок і зоопарк — справжня знахідка для подорожі з дітьми. До того ж, можна доїхати навіть потягом.



Прага, Чехія

Місто чарівних вулиць, казкових замків і смачного трдельника. Осінні пейзажі над Влтавою створюють справжню магію.



Вільнюс, Литва

Компактне, безпечне й дуже зелене місто. Ідеальне для короткої мандрівки на вихідні — з бюджетними квитками та смачною кухнею.



Порту, Португалія

М’який клімат, прогулянки набережною й яскраві кольори старих кварталів. Осінь тут тепла й сонячна — справжній заряд енергії перед зимою.



Порада: бронюйте житло заздалегідь — осінні знижки швидко розлітаються.

